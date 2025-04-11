Посол ЕС: Работаем с Венгрией, чтобы разблокировать все кластеры переговоров с Украиной

Европейский Союз по-прежнему настроен открыть все шесть кластеров переговоров о вступлении с Украиной до конца 2025 года и работает с Венгрией, которая блокирует открытие этих кластеров.

Источник: посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда"

Детали: Посол отметила, что открытие всех кластеров с Украиной – "это все еще наш план", но он, "очевидно, столкнулся с определенными трудностями", имея в виду сопротивление со стороны Венгрии.

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Прямая речь: "И на вчерашнем заседании было много дискуссий по этому поводу. И я все еще остаюсь оптимистом. Я верю, что ЕС в конце концов найдет решение. Итак, я надеюсь, что мы сможем открыть кластеры и продолжить интеграционный путь".

Детали: Она отметила, что ЕС будет продолжать искать "пути, как учесть беспокойство" венгерской стороны.

Прямая речь: "Это не первый случай, когда страна сталкивается с трудностями из-за ситуации с единодушием. Как вы знаете, мы столкнулись с этим, например, с Северной Македонией. Поэтому нам нужно искать пути ее преодоления. И я остаюсь уверенной, что это произойдет в этом году. Я очень оптимистично настроена".

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