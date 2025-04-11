В Домінікані завершили пошукові роботи: внаслідок обвалу даху загинула 221 людина

У результаті обвалу даху в нічному клубі Jet Set у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго у вівторок, 8 квітня, загинула щонайменше 221 людина. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Аварійні бригади працювали на місці, розбираючи завали за допомогою важкої техніки рано вранці в четвер, коли Хуан Мануель Мендес, голова Центру з надзвичайних ситуацій країни, заявив, що це буде останній день рятувальних робіт".

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Деталі: Упродовж трьох днів на місці події працювали аварійні служби та рятувальники з важкою технікою. У перший день вдалося врятувати майже 200 осіб, багато з яких отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рятувальники повідомили, що не очікують знайти під уламками живих людей.

"Рятувальники практично закінчили обстеження нульового рівня. Залишилося оглянути лише невелику територію", – повідомив Мендес.

За словами представників влади, розслідування розпочнеться після завершення рятувальних робіт. У Домінікані оголошено триденну жалобу.

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