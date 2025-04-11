В Домінікані завершили пошукові роботи: внаслідок обвалу даху загинула 221 людина
У результаті обвалу даху в нічному клубі Jet Set у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго у вівторок, 8 квітня, загинула щонайменше 221 людина. Пошуково-рятувальні роботи завершено.
Джерело: Reuters
Дослівно: "Аварійні бригади працювали на місці, розбираючи завали за допомогою важкої техніки рано вранці в четвер, коли Хуан Мануель Мендес, голова Центру з надзвичайних ситуацій країни, заявив, що це буде останній день рятувальних робіт".
Деталі: Упродовж трьох днів на місці події працювали аварійні служби та рятувальники з важкою технікою. У перший день вдалося врятувати майже 200 осіб, багато з яких отримали поранення різного ступеня тяжкості. Рятувальники повідомили, що не очікують знайти під уламками живих людей.
"Рятувальники практично закінчили обстеження нульового рівня. Залишилося оглянути лише невелику територію", – повідомив Мендес.
За словами представників влади, розслідування розпочнеться після завершення рятувальних робіт. У Домінікані оголошено триденну жалобу.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу під час концерту.
- Серед загиблих – відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус, сестра зірки MLB (професіональна бейсбольна ліга, одна з чотирьох найбільших професіональних спортивних ліг Північної Америки, – ред.) Нельсона Круса.