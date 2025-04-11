В Доминикане завершили поисковые работы: в результате обвала крыши погиб 221 человек
В результате обвала крыши в ночном клубе Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго во вторник, 8 апреля, погиб по меньшей мере 221 человек. Поисково-спасательные работы завершены.
Источник: Reuters
Дословно: "Аварийные бригады работали на месте, разбирая завалы с помощью тяжелой техники рано утром в четверг, когда Хуан Мануэль Мендес, глава Центра по чрезвычайным ситуациям страны, заявил, что это будет последний день спасательных работ".
Детали: В течение трех дней на месте происшествия работали аварийные службы и спасатели с тяжелой техникой. В первый день удалось спасти почти 200 человек, многие из которых получили ранения различной степени тяжести. Спасатели сообщили, что не ожидают найти под обломками живых людей.
"Спасатели практически закончили обследование нулевого уровня. Осталось осмотреть лишь небольшую территорию", – сообщил Мендес.
По словам представителей власти, расследование начнется после завершения спасательных работ. В Доминикане объявлен трехдневный траур.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась крыша ночного клуба во время концерта.
- Среди погибших – известные бейсболисты Октавио Дотель и Тони Бланко, губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Крус, сестра звезды MLB (профессиональная бейсбольная лига, одна из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки – ред.) Нельсона Круса.