Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

В Доминикане завершили поисковые работы: в результате обвала крыши погиб 221 человек

Иван ДьяконовПятница, 11 апреля 2025, 03:08
В Доминикане завершили поисковые работы: в результате обвала крыши погиб 221 человек
Фото: Getty Images

В результате обвала крыши в ночном клубе Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго во вторник, 8 апреля, погиб по меньшей мере 221 человек. Поисково-спасательные работы завершены.

Источник: Reuters

Дословно: "Аварийные бригады работали на месте, разбирая завалы с помощью тяжелой техники рано утром в четверг, когда Хуан Мануэль Мендес, глава Центра по чрезвычайным ситуациям страны, заявил, что это будет последний день спасательных работ".

Реклама:

Детали: В течение трех дней на месте происшествия работали аварийные службы и спасатели с тяжелой техникой. В первый день удалось спасти почти 200 человек, многие из которых получили ранения различной степени тяжести. Спасатели сообщили, что не ожидают найти под обломками живых людей.

"Спасатели практически закончили обследование нулевого уровня. Осталось осмотреть лишь небольшую территорию", – сообщил Мендес.

По словам представителей власти, расследование начнется после завершения спасательных работ. В Доминикане объявлен трехдневный траур.

РЕКЛАМА:

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась крыша ночного клуба во время концерта. 
  • Среди погибших – известные бейсболисты Октавио Дотель и Тони Бланко, губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Крус, сестра звезды MLB (профессиональная бейсбольная лига, одна из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки – ред.) Нельсона Круса.

жертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
жертвы
Обвал крыши в ночном клубе Доминиканы: уже 184 погибших
Возросло количество погибших из-за обрушения крыши в ночном клубе Доминиканы
Россияне обстреляли Донецкую область: двое погибших, двое раненых
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: