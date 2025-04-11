Держдеп: На перемовинах з Росією є лише один пункт – припинення вогню

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах із Росією – це припинення вогню. Інші теми не розглядатимуться, поки не припиняться бойові дії.

Джерело: Брюс під час пресконференції

Деталі: За словами речниці Держдепу, Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто головного – припинення бойових дій.

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"Це м’ясорубка. І нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства", – заявила Брюс.

Пряма мова: "Все наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону... Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом".

Деталі: Вона також підкреслила, що США уважно стежитимуть за поведінкою Росії.

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"На пресконференції в НАТО міністр Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно", – нагадала Брюс.

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