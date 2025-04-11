Держдеп: На перемовинах з Росією є лише один пункт – припинення вогню
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах із Росією – це припинення вогню. Інші теми не розглядатимуться, поки не припиняться бойові дії.
Джерело: Брюс під час пресконференції
Деталі: За словами речниці Держдепу, Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто головного – припинення бойових дій.
"Це м’ясорубка. І нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства", – заявила Брюс.
Пряма мова: "Все наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону... Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом".
Деталі: Вона також підкреслила, що США уважно стежитимуть за поведінкою Росії.
"На пресконференції в НАТО міністр Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно", – нагадала Брюс.
Передісторія:
- 4 квітня Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, але не буде чекати вічно.
- Високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.
- Своєю чергою Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що він "розлютився" після того, як Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, і припустив, що США можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти.
- 3 квітня спецпосланець глави Кремля Путіна Кирило Дмитрієв підтвердив, що перебуває у Вашингтоні для зустрічей з представниками адміністрації США для "відновлення діалогу".