Госдеп: На переговорах с Россией есть только один пункт – прекращение огня
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что единственный пункт, который может сейчас обсуждаться на переговорах с Россией – это прекращение огня. Другие темы не будут рассматриваться, пока не прекратятся боевые действия.
Источник: Брюс во время пресс-конференции
Детали: По словам пресс-секретаря Госдепа, Вашингтон не видит смысла в переговорах, пока не будет достигнуто главное - прекращение боевых действий.
"Это мясорубка. И ничего другого не может быть обсуждено для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства", – заявила Брюс.
Прямая речь: "Все наше руководство, в частности президент Трамп и госсекретарь Рубио, публично дали понять, что стоит на кону... Это динамика, которая не будет решена военным путем".
Детали: Она также подчеркнула, что США будут внимательно следить за поведением России.
"На пресс-конференции в НАТО министр Рубио четко дал понять, что через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно", – напомнила Брюс.
Предыстория:
- 4 апреля Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил, что администрация президента Дональда Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны, но не будет ждать вечно.
- Высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.
- В свою очередь Трамп заявил в интервью NBC News, что он "разозлился" после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.
- 3 апреля спецпосланник главы Кремля Путина Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне для встреч с представителями администрации США для "возобновления диалога".