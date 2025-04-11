Госдеп: На переговорах с Россией есть только один пункт – прекращение огня

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что единственный пункт, который может сейчас обсуждаться на переговорах с Россией – это прекращение огня. Другие темы не будут рассматриваться, пока не прекратятся боевые действия.

Источник: Брюс во время пресс-конференции

Детали: По словам пресс-секретаря Госдепа, Вашингтон не видит смысла в переговорах, пока не будет достигнуто главное - прекращение боевых действий.

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"Это мясорубка. И ничего другого не может быть обсуждено для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства", – заявила Брюс.

Прямая речь: "Все наше руководство, в частности президент Трамп и госсекретарь Рубио, публично дали понять, что стоит на кону... Это динамика, которая не будет решена военным путем".

Детали: Она также подчеркнула, что США будут внимательно следить за поведением России.

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"На пресс-конференции в НАТО министр Рубио четко дал понять, что через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно", – напомнила Брюс.

Предыстория: