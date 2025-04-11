Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Госдеп: На переговорах с Россией есть только один пункт – прекращение огня

Иван ДьяконовПятница, 11 апреля 2025, 04:18
Госдеп: На переговорах с Россией есть только один пункт – прекращение огня
Тэмми Брюс. Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что единственный пункт, который может сейчас обсуждаться на переговорах с Россией – это прекращение огня. Другие темы не будут рассматриваться, пока не прекратятся боевые действия.

Источник: Брюс во время пресс-конференции

Детали: По словам пресс-секретаря Госдепа, Вашингтон не видит смысла в переговорах, пока не будет достигнуто главное - прекращение боевых действий.

Реклама:

"Это мясорубка. И ничего другого не может быть обсуждено для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства", – заявила Брюс.

Прямая речь: "Все наше руководство, в частности президент Трамп и госсекретарь Рубио, публично дали понять, что стоит на кону... Это динамика, которая не будет решена военным путем".

Детали: Она также подчеркнула, что США будут внимательно следить за поведением России.

РЕКЛАМА:

"На пресс-конференции в НАТО министр Рубио четко дал понять, что через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно", – напомнила Брюс.

Предыстория:

  • 4 апреля Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил, что администрация президента Дональда Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны, но не будет ждать вечно.
  • Высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.
  • В свою очередь Трамп заявил в интервью NBC News, что он "разозлился" после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.
  • 3 апреля спецпосланник главы Кремля Путина Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне для встреч с представителями администрации США для "возобновления диалога".

СШАпереговорыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
США
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Администрация Трампа усилила санкционное давление на Иран накануне ядерных переговоров
В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, есть погибшие
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: