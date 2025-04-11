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Посол США в Україні подала у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа – FT

Іван Д'яконовП'ятниця, 11 квітня 2025, 05:37
Посол США в Україні подала у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа – FT
Бріджит Брінк. Фото: Х / USAmbKyiv

Посол США в Україні Бріджит Брінк пішла у відставку через зростаючі політичні розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа, повідомили люди, знайомі з її рішенням.

Джерело: Financial Times

Деталі: За інформацією FT, на посла чинився дедалі більший тиск з боку високопосадовців в адміністрації Трампа, які ставили під сумнів її готовність підтримувати нову стратегію Білого дому щодо України. 

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Політика Трампа суттєво відрізняється від курсу попередньої адміністрації Байдена, яка надавала Києву мільярди доларів військової та фінансової допомоги і запроваджувала санкції проти Росії.

"Посол Брінк йде у відставку. Вона була послом там протягом трьох років – це тривалий час у зоні бойових дій", – заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Дослівно: "Західні дипломати в Києві охарактеризували Брінк як важливого захисника України як публічно, так і приватно з перших тижнів повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Один із них описав її як "сильну особистість" і "серйозного дипломата", додавши, що тиск з боку адміністрацій і Трампа, і Зеленського негативно позначився на ній".

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Деталі: Українські офіційні особи вважали посла надто критичною до них, особливо щодо зусиль країни у боротьбі з корупцією.

Чиновники вказали на помітні зміни в її меседжах останнім часом, які, на їхню думку, стали більш близькими до позиції Трампа і дедалі критичнішими щодо України.

Аналіз дописів Брінк у соціальній мережі X, проведений Financial Times, виявив суттєві зміни в її риториці після інавгурації Трампа 20 січня. За 75 днів до вступу нового президента на посаду вона 53 рази критично висловлювалася про Росію та війну в Україні, тоді як за 75 днів після цього опублікувала лише п'ять дописів зі згадками про Росію, в жодному з яких не покладала на неї провину за військові дії.

Передісторія: 

  • ​​Про можливу відставку посла США в Україні раніше в четвер повідомили кілька ЗМІ з посиланням на джерела.
  • Пізніше в Державному департаменті США підтвердили відставку Бріджит Брінк з посади посла в Україні, пояснивши її завершенням трирічної каденції в умовах війни.
  • Нещодавно Брінк потрапила під критику Володимира Зеленського після того, як вона не згадала Росію у своєму дописі про російський удар по Кривому Рогу 4 квітня.

СШАУкраїна
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