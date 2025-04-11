Посол США в Україні подала у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа – FT
Посол США в Україні Бріджит Брінк пішла у відставку через зростаючі політичні розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа, повідомили люди, знайомі з її рішенням.
Джерело: Financial Times
Деталі: За інформацією FT, на посла чинився дедалі більший тиск з боку високопосадовців в адміністрації Трампа, які ставили під сумнів її готовність підтримувати нову стратегію Білого дому щодо України.
Політика Трампа суттєво відрізняється від курсу попередньої адміністрації Байдена, яка надавала Києву мільярди доларів військової та фінансової допомоги і запроваджувала санкції проти Росії.
"Посол Брінк йде у відставку. Вона була послом там протягом трьох років – це тривалий час у зоні бойових дій", – заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Дослівно: "Західні дипломати в Києві охарактеризували Брінк як важливого захисника України як публічно, так і приватно з перших тижнів повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Один із них описав її як "сильну особистість" і "серйозного дипломата", додавши, що тиск з боку адміністрацій і Трампа, і Зеленського негативно позначився на ній".
Деталі: Українські офіційні особи вважали посла надто критичною до них, особливо щодо зусиль країни у боротьбі з корупцією.
Чиновники вказали на помітні зміни в її меседжах останнім часом, які, на їхню думку, стали більш близькими до позиції Трампа і дедалі критичнішими щодо України.
Аналіз дописів Брінк у соціальній мережі X, проведений Financial Times, виявив суттєві зміни в її риториці після інавгурації Трампа 20 січня. За 75 днів до вступу нового президента на посаду вона 53 рази критично висловлювалася про Росію та війну в Україні, тоді як за 75 днів після цього опублікувала лише п'ять дописів зі згадками про Росію, в жодному з яких не покладала на неї провину за військові дії.
Передісторія:
- Про можливу відставку посла США в Україні раніше в четвер повідомили кілька ЗМІ з посиланням на джерела.
- Пізніше в Державному департаменті США підтвердили відставку Бріджит Брінк з посади посла в Україні, пояснивши її завершенням трирічної каденції в умовах війни.
- Нещодавно Брінк потрапила під критику Володимира Зеленського після того, як вона не згадала Росію у своєму дописі про російський удар по Кривому Рогу 4 квітня.