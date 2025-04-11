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Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT

Иван ДьяконовПятница, 11 апреля 2025, 05:37
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Бриджит Бринк. Фото: Х/USAmbKyiv

Посол США в Украине Бриджит Бринк ушла в отставку из-за растущих политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа, сообщили люди, знакомые с ее решением.

Источник: Financial Times

Детали: По информации FT, на посла оказывалось все большее давление со стороны высокопоставленных чиновников в администрации Трампа, которые ставили под сомнение ее готовность поддерживать новую стратегию Белого дома по Украине. 

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Политика Трампа существенно отличается от курса предыдущей администрации Байдена, которая предоставляла Киеву миллиарды долларов военной и финансовой помощи и вводила санкции против России.

"Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там в течение трех лет – это длительное время в зоне боевых действий", – заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Дословно: "Западные дипломаты в Киеве охарактеризовали Бринк как важного защитника Украины как публично, так и частным образом с первых недель полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Один из них описал ее как "сильную личность" и "серьезного дипломата", добавив, что давление со стороны администраций и Трампа, и Зеленского негативно сказалось на ней".

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Детали: Украинские официальные лица считали посла слишком критичной к ним, особенно в отношении усилий страны в борьбе с коррупцией.

Чиновники указали на заметные изменения в ее месседжах в последнее время, которые, по их мнению, стали более близкими к позиции Трампа и все более критичными в отношении Украины.

Анализ сообщений Бринк в социальной сети X, проведенный Financial Times, выявил существенные изменения в ее риторике после инаугурации Трампа 20 января. За 75 дней до вступления нового президента в должность она 53 раза критически высказывалась о России и войне в Украине, тогда как за 75 дней после этого опубликовала лишь пять сообщений с упоминаниями о России, ни в одном из которых не возлагала на нее вину за военные действия.

Предыстория: 

  • О возможной отставке посла США в Украине ранее в четверг сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники.
  • Позже в Государственном департаменте США подтвердили отставку Бриджит Бринк с должности посла в Украине, объяснив ее завершением трехлетней каденции в условиях войны.
  • Недавно Бринк попала под критику Владимира Зеленского после того, как она не упомянула Россию в своем посте о российском ударе по Кривому Рогу 4 апреля.

СШАУкраина
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