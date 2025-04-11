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ЗСУ за добу знешкодили ще 1 210 окупантів і 15 ББМ

Ірина БалачукП'ятниця, 11 квітня 2025, 07:34
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 210 окупантів і 15 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 210 російських солдатів та понад 360 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 930 210 (+1 210) осіб,
  • танків – 10 580 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 048 (+15) од,
  • артилерійських систем – 25 043 (+61) од,
  • РСЗВ – 1 360 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 200 (+122) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43 679 (+165) од,
  • спеціальної техніки – 3 798 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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