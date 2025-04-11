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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 210 оккупантов и 15 ББМ

Ирина БалачукПятница, 11 апреля 2025, 07:34
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 210 оккупантов и 15 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 1 210 российских солдат и более 360 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ЗСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.04. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 930 210 (+1 210) человек,
  • танков – 10 580 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 048 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 25 043 (+61) ед,
  • РСЗО – 1 360 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 200 (+122) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 43 679 (+165) ед,
  • специальной техники – 3 798 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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