ВСУ за сутки обезвредили еще 1 210 оккупантов и 15 ББМ
Пятница, 11 апреля 2025, 07:34
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 1 210 российских солдат и более 360 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ЗСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.04. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 930 210 (+1 210) человек,
- танков – 10 580 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 048 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 25 043 (+61) ед,
- РСЗО – 1 360 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 200 (+122) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 43 679 (+165) ед,
- специальной техники – 3 798 (+2) ед.
Данные уточняются.