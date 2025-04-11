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Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ

Іванна Костіна, Ірина БалачукП'ятниця, 11 квітня 2025, 07:51
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Фото ілюстративне з ukdefencejournal.org.uk

Британія розглядає можливість розгортання своїх військ в Україні терміном на 5 років відповідно до планів, які нині обговорюють союзники.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Військове керівництво Британії таким чином хоче допомогти підготувати і відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Росії.

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Таку схему запропонували під час дискусій, які ведуть Британія і Франція щодо "коаліції рішучих".

Загалом сторони розглядають різні варіанти відправки військ. Згідно з одним з них в Україну пропонують направити сили під проводом європейських країн, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якого врегулювання і дати київським військовим такий необхідний перепочинок.

Французькі військові планувальники переконані, що глава Кремля Володимир Путін навряд чи санкціонує ще одну атаку проти західних сил всередині України, коли його війська здатні захопити лише невеликі території.

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Згідно з планом, "сили заспокоєння" на чолі з Францією і Великою Британією також запропонують допомогу в захисті неба і моря України.

Але головною метою розгортання все ж буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу.

За даними The Telegraph, пізніше іноземні сили будуть виводитися поетапно, а остаточне виведення військ відбудеться приблизно через п'ять років.

Після співголовування на зустрічі 30 країн міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що не буде розкривати деталі обговорюваних планів, оскільки це "просто зробить Путіна мудрішим".

Передісторія:

  • "Коаліція рішучих" має чотири основних цілі, які стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.
  • Як повідомлялося, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".
  • 4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.

Велика Британіядопомога Україні
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