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Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 11 апреля 2025, 07:51
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Фото иллюстративное с ukdefencejournal.org.uk

Великобритания рассматривает возможность развертывания своих войск в Украине сроком на 5 лет в соответствии с планами, которые сейчас обсуждают союзники.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Военное руководство Великобритании таким образом хочет помочь подготовить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение России.

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Такую схему предложили во время дискуссий, которые ведут Великобритания и Франция по "коалиции решительных".

В общем стороны рассматривают различные варианты отправки войск. Согласно одному из них в Украину предлагают направить силы под руководством европейских стран, чтобы сначала сдержать Россию от нарушения любого урегулирования и дать киевским военным столь необходимую передышку.

Французские военные планировщики убеждены, что глава Кремля Владимир Путин вряд ли санкционирует еще одну атаку против западных сил внутри Украины, когда его войска способны захватить лишь небольшие территории.

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Согласно плану, "силы успокоения" во главе с Францией и Великобританией также предложат помощь в защите неба и моря Украины.

Но главной целью развертывания все же будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения.

По данным The Telegraph, позже иностранные силы будут выводиться поэтапно, а окончательный вывод войск состоится примерно через пять лет.

После сопредседательства на встрече 30 стран министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что не будет раскрывать детали обсуждаемых планов, поскольку это "просто сделает Путина мудрее".

Предыстория:

  • "Коалиция решительных" имеет четыре основных цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.
  • Как сообщалось, "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
  • 4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины. Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью оказания долгосрочной поддержки.

Великобританияпомощь Украине
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