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Армія РФ інтенсивно атакує біля Покровська: там 53 бої за минулу добу – Генштаб

Степан ГафткоП'ятниця, 11 квітня 2025, 08:19
Армія РФ інтенсивно атакує біля Покровська: там 53 бої за минулу добу – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Загалом за минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, найчастіше росіяни штурмували Покровський, Лиманський, Торецький та Курський напрямки. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник (минулої доби – ред.) завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 106 авіаційних ударів, застосував 3 ракети та скинув 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько 6000 обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2388 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку українські військові відбили 4 атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку протягом доби сталося 5 атак. Сили оборони зупинили штурми біля Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового.

На Лиманському напрямку противник здійснив 13 атак. Війська РФ намагалися просунутися біля Надії, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки та Новомихайлівки.

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На Сіверському напрямку українські воїни зупинили 8 атак. Противник намагався просунутися у бік Григорівки, а також поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення в районах Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку війська РФ провели 22 атаки у бік Диліївки, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 53 штурмові та наступальні дії. Противник атакував у напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки, а також поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки та Богданівки.

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 3 атаки поблизу Костянтинополя та Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив 3 атаки в районі Привільного.

На Оріхівському напрямку протягом доби боїв не було.

На Придніпровському напрямку російські війська двічі безуспішно намагалися прорватися до українських позицій.

В операційній зоні на Курщині зафіксовано 24 боєзіткнення. Противник завдав 45 авіаударів із застосуванням 62 керованих авіабомб, а також здійснив 372 артилерійські обстріли, зокрема 12 – з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування ударних угруповань противника.

російсько-українська війнаГенштабвійна
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