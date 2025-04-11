Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб

Всего за минувшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, чаще всего россияне штурмовали Покровское, Лиманское, Торецкое и Курское направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник (за прошедшие сутки – ред.) нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 106 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около 6000 обстрелов, из них 96 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2388 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении украинские военные отбили 4 атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении в течение суток произошло 5 атак. Силы обороны остановили штурмы у Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызово.

На Лиманском направлении противник совершил 13 атак. Войска РФ пытались продвинуться возле Надежды, Нового, Ямполовки, а также в направлениях Торского, Дроновки, Грековки, Ольговки, Катериновки и Новомихайловки.

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На Северском направлении украинские воины остановили 8 атак. Противник пытался продвинуться в сторону Григорьевки, а также вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении войска РФ провели 22 атаки в сторону Дилиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении украинские военные остановили 53 штурмовые и наступательные действия. Противник атаковал в направлениях Романовки, Александрополя, Сергеевки, Котляровки, а также вблизи Калинового, Серебряного, Тарасовки, Сухой Балки, Валентиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звирово, Удачного, Преображенки, Андреевки и Богдановки.

На Новопавловском направлении силы обороны отбили 3 атаки вблизи Константинополя и Багатира.

На Гуляйпольском направлении противник совершил 3 атаки в районе Привольного.

На Ореховском направлении в течение суток боев не было.

На Приднепровском направлении российские войска дважды безуспешно пытались прорваться к украинским позициям.

В операционной зоне на Курщине зафиксировано 24 боестолкновения. Противник нанес 45 авиаударов с применением 62 управляемых авиабомб, а также совершил 372 артиллерийских обстрела, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков формирования ударных группировок противника.