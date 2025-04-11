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У Києві відкрили центр рекрутингу до воєнної розвідки  

Ірина БалачукП'ятниця, 11 квітня 2025, 08:52
У Києві відкрили центр рекрутингу до воєнної розвідки  
Фото з Telegram Кирила Буданова

У столиці відкрили перший публічний майданчик для відбору майбутніх воєнних розвідників – Центр рекрутингу Головного управління розвідки.

Джерело: начальник ГУР МО Кирило Буданов в Telegram

Пряма мова Буданова: "ГУР – це передусім висококваліфіковані та вмотивовані військовослужбовці. У середньому, із сотні кандидатів лише один отримує право служити в лавах воєнної розвідки….

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Результат такого підходу – 9 затонулих кораблів та катерів чорноморського флоту РФ, успішні рейди у ворожий тил та тисячі ліквідованих окупантів".

Деталі: У рекрутинговому центрі кандидати проходитимуть співбесіди, базове тестування та отримуватимуть консультації щодо служби.  

За словами Буданова, охочих бути розвідниками, відбиратимуть ретельно, роблячи ставку на якість.

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ГУР шукає людей, які вміють адаптуватись, готові до ризику та роботи "на межі".

"Переконаний, що завдяки роботі Центру зростатиме кількість охочих долучитися до служби в Головному управлінні розвідки – насамперед, у підрозділах спеціального призначення", – підсумував Буданов.

розвідкаБудановрекрутинг
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