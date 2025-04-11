У Києві відкрили центр рекрутингу до воєнної розвідки
У столиці відкрили перший публічний майданчик для відбору майбутніх воєнних розвідників – Центр рекрутингу Головного управління розвідки.
Джерело: начальник ГУР МО Кирило Буданов в Telegram
Пряма мова Буданова: "ГУР – це передусім висококваліфіковані та вмотивовані військовослужбовці. У середньому, із сотні кандидатів лише один отримує право служити в лавах воєнної розвідки….
Результат такого підходу – 9 затонулих кораблів та катерів чорноморського флоту РФ, успішні рейди у ворожий тил та тисячі ліквідованих окупантів".
Деталі: У рекрутинговому центрі кандидати проходитимуть співбесіди, базове тестування та отримуватимуть консультації щодо служби.
За словами Буданова, охочих бути розвідниками, відбиратимуть ретельно, роблячи ставку на якість.
ГУР шукає людей, які вміють адаптуватись, готові до ризику та роботи "на межі".
"Переконаний, що завдяки роботі Центру зростатиме кількість охочих долучитися до служби в Головному управлінні розвідки – насамперед, у підрозділах спеціального призначення", – підсумував Буданов.