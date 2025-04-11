Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку

Ирина БалачукПятница, 11 апреля 2025, 08:52
В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
Фото из Telegram Кирилла Буданова

В столице открыли первую публичную площадку для отбора будущих военных разведчиков – Центр рекрутинга Главного управления разведки.

Источник: начальник ГУР МО Кирилл Буданов в Telegram

Прямая речь Буданова: "ГУР – это прежде всего высококвалифицированные и мотивированные военнослужащие. В среднем, из сотни кандидатов только один получает право служить в рядах военной разведки....

Реклама:

Результат такого подхода – 9 затонувших кораблей и катеров черноморского флота РФ, успешные рейды во вражеский тыл и тысячи ликвидированных оккупантов".

Детали: В рекрутинговом центре кандидаты будут проходить собеседования, базовое тестирование и получать консультации по службе. 

По словам Буданова, желающих быть разведчиками, будут отбирать тщательно, делая ставку на качество.

РЕКЛАМА:

ГУР ищет людей, которые умеют адаптироваться, готовы к риску и работе "на грани".

"Убежден, что благодаря работе Центра будет расти количество желающих приобщиться к службе в Главном управлении разведки – прежде всего, в подразделениях специального назначения", – подытожил Буданов.

разведкаБудановрекрутинг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
разведка
Величественно страшное и удивительно впечатляющее. Моменты жизни солдата Нацгвардии и режиссера Елены Апчел
Герой Украины Виталий Литвин: Враг использует перемирие в свою пользу - это 100%
Британская разведка отмечает замедление войск РФ в Украине с ноября
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: