В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
В столице открыли первую публичную площадку для отбора будущих военных разведчиков – Центр рекрутинга Главного управления разведки.
Источник: начальник ГУР МО Кирилл Буданов в Telegram
Прямая речь Буданова: "ГУР – это прежде всего высококвалифицированные и мотивированные военнослужащие. В среднем, из сотни кандидатов только один получает право служить в рядах военной разведки....
Результат такого подхода – 9 затонувших кораблей и катеров черноморского флота РФ, успешные рейды во вражеский тыл и тысячи ликвидированных оккупантов".
Детали: В рекрутинговом центре кандидаты будут проходить собеседования, базовое тестирование и получать консультации по службе.
По словам Буданова, желающих быть разведчиками, будут отбирать тщательно, делая ставку на качество.
ГУР ищет людей, которые умеют адаптироваться, готовы к риску и работе "на грани".
"Убежден, что благодаря работе Центра будет расти количество желающих приобщиться к службе в Главном управлении разведки – прежде всего, в подразделениях специального назначения", – подытожил Буданов.