Reuters: Тайвань звинуватив капітана китайського судна у пошкодженні підводних кабелів
Прокуратура Тайваню 11 квітня вперше висунула звинувачення капітану китайського судна за навмисне пошкодження підводних кабелів у лютому, що спричинило занепокоєння влади на тлі загострення напруженості з Китаєм.
Джерело: агентство Reuters
Деталі: За даними Reuters, прокуратура Тайваню вперше висунула обвинувачення капітану китайського екіпажу за пошкодження підводного кабелю. Чоловік, якого звати Ван, керував судном Hong Tai 58, зареєстрованим у Того.
Тайванська влада вважає, що корабель кинув якір біля південно-західного узбережжя острова, в результаті чого пошкодив кабель.
Капітан заперечує провину й відмовився повідомити, кому належить судно. За словами прокурорів, він співпрацював неохоче. Ще 7 членів екіпажу не будуть притягнуті до відповідальності – їх планують повернути до Китаю.
У матеріалі Reuters йдеться про те, що це перший подібний випадок судового переслідування на Тайвані. Як повідомило Міністерство цифрових технологій, цього року зафіксували вже 5 випадків пошкодження морських кабелів, тоді як у 2023 та 2024 роках таких було по 3.
Тайвань посилив моніторинг морської інфраструктури, включно з відстеженням близько 100 підозрілих суден, пов’язаних з Китаєм, але зареєстрованих в інших країнах.
Нагадаємо:
- 6 січня Тайвань заявив, що китайське судно пошкодило підводний інтернет-кабель біля північного узбережжя острова, що призвело до тимчасового порушення зв’язку.
- 25 лютого берегова охорона Тайваню затримала китайське вантажне судно, яке перерізало підводний кабель зв'язку біля західного узбережжя острова.
- 1 квітня збройні сили Китаю заявили, що розпочали спільні навчання армії, флоту і ракетних військ навколо Тайваню.