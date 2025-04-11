Reuters: Тайвань звинуватив капітана китайського судна у пошкодженні підводних кабелів

Прокуратура Тайваню 11 квітня вперше висунула звинувачення капітану китайського судна за навмисне пошкодження підводних кабелів у лютому, що спричинило занепокоєння влади на тлі загострення напруженості з Китаєм.

Джерело: агентство Reuters

Деталі: За даними Reuters, прокуратура Тайваню вперше висунула обвинувачення капітану китайського екіпажу за пошкодження підводного кабелю. Чоловік, якого звати Ван, керував судном Hong Tai 58, зареєстрованим у Того.

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Тайванська влада вважає, що корабель кинув якір біля південно-західного узбережжя острова, в результаті чого пошкодив кабель.

Капітан заперечує провину й відмовився повідомити, кому належить судно. За словами прокурорів, він співпрацював неохоче. Ще 7 членів екіпажу не будуть притягнуті до відповідальності – їх планують повернути до Китаю.

У матеріалі Reuters йдеться про те, що це перший подібний випадок судового переслідування на Тайвані. Як повідомило Міністерство цифрових технологій, цього року зафіксували вже 5 випадків пошкодження морських кабелів, тоді як у 2023 та 2024 роках таких було по 3.

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Тайвань посилив моніторинг морської інфраструктури, включно з відстеженням близько 100 підозрілих суден, пов’язаних з Китаєм, але зареєстрованих в інших країнах.

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