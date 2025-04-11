Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей

Прокуратура Тайваня 11 апреля впервые предъявила обвинение капитану китайского судна за умышленное повреждение подводных кабелей в феврале, что вызвало беспокойство властей на фоне обострения напряженности с Китаем.

Источник: агентство Reuters

Детали: По данным Reuters, прокуратура Тайваня впервые предъявила обвинение капитану китайского экипажа за повреждение подводного кабеля. Мужчина, которого зовут Ван, управлял судном Hong Tai 58, зарегистрированным в Того.

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Тайваньские власти считают, что корабль бросил якорь у юго-западного побережья острова, в результате чего повредил кабель.

Капитан отрицает вину и отказался сообщить, кому принадлежит судно. По словам прокуроров, он сотрудничал неохотно. Еще 7 членов экипажа не будут привлечены к ответственности – их планируют вернуть в Китай.

В материале Reuters говорится о том, что это первый подобный случай судебного преследования на Тайване. Как сообщило Министерство цифровых технологий, в этом году зафиксировали уже 5 случаев повреждения морских кабелей, тогда как в 2023 и 2024 годах таких было по 3.

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Тайвань усилил мониторинг морской инфраструктуры, включая отслеживание около 100 подозрительных судов, связанных с Китаем, но зарегистрированных в других странах.

Напомним: