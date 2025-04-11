Віткофф уже втретє поїхав до Путіна – ЗМІ  

Дипломатичний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф знову вирушив до Росії, де має зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним 11 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: Інформацію про новий візит підтвердило джерело, знайоме з поїздкою, а також дані FlightRadar.

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Видання нагадує, що це буде вже третя зустріч Віткоффа з Путіним на тлі спроб адміністрації Трампа домогтися врегулювання війни Росії проти України.

Держдепартамент США на запит Axios щодо поїздки Віткоффа не відповів.

Варто зазначити, що Трамп розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і в якийсь момент сказав, що він "розлючений" коментарями Путіна щодо України.

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За даними джерел Axios, якщо до кінця місяця не вдасться досягнути домовленості про припинення вогню, то Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії. Це можуть зробити або через виконавчу владу, або через звернення до Конгресу з проханням ухвалити нове санкційне законодавство.

Минулого тижня Віткофф приймав у Вашингтоні посланця Путіна Кирила Дмитрієва.

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