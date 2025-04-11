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Уиткофф уже в третий раз поехал к Путину – СМИ

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 11 апреля 2025, 10:28
Уиткофф уже в третий раз поехал к Путину – СМИ
Стив Уиткофф. Фото Getty images

Дипломатический посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф снова отправился в Россию, где должен встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным 11 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: Информацию о новом визите подтвердил источник, знакомый с поездкой, а также данные FlightRadar. 

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Издание напоминает, что это будет уже третья встреча Виткоффа с Путиным на фоне попыток администрации Трампа добиться урегулирования войны России против Украины.

Госдепартамент США на запрос Axios относительно поездки Виткоффа не ответил.

Стоит отметить, что Трамп разочарован тем, что переговоры не достигли значительного прогресса за последние недели, и в какой-то момент сказал, что он "разъярен" комментариями Путина относительно Украины.

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По данным источников Axios, если до конца месяца не удастся достичь договоренности о прекращении огня, то Трамп может ввести дополнительные санкции против России. Это могут сделать либо через исполнительную власть, либо через обращение к Конгрессу с просьбой принять новое санкционное законодательство.

На прошлой неделе Виткофф принимал в Вашингтоне посланника Путина Кирилла Дмитриева.

Предыстория:

  • 10 апреля США и Россия заключили соглашение об обмене заключенными, которое предусматривало освобождение Ксении Карелиной, гражданки США и России с двойным гражданством.
  • Переговоры о соглашении стали результатом предыдущей встречи Уиткоффа с Путиным в марте.
  • Американские и российские дипломаты также встречались 10 апреля в Стамбуле, чтобы обсудить нормализацию отношений между странами.

СШАРосcия
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