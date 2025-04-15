Влада Росії заявила про масовану атаку дронів на Курщину: кажуть, що понад сотню збили

У Курську Курської області РФ уночі пролунали вибухи і спалахнула пожежа в житловому будинку, Міноборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників на цей регіон.

Джерело: Міноборони РФ, Оперативний штаб Курської області та Telegram-канал Astra

Деталі: За даними Astra, близько 2:30 ночі жителі Курська повідомляли про велику кількість вибухів.

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Також у мережі публікували фото та відео пожежі в житловій багатоповерхівці нібито після влучання дрона.

Про якісь інші наслідки російські пабліки не повідомляли.

Місцева влада завила про нібито одного загиблого і 9 поранених.

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Варто зазначити, що Україна неодноразово заявляла, що своєю ціллю на території Росії вважає лише військові об’єкти, військові заводи та місця збереження паливно-мастильних матеріалів, які забезпечують пальним російську армію. Також відомо, що дрон може збитися з маршруту наприклад через дію РЕБ.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що над Курською областю нібито збили 109 українських БпЛА.

Крім того, 3 дрони нібито збили над Воронезькою областю і по одному – над Московською, Брянською та Орловською областями РФ.