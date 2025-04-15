Власти России заявили о массированной атаке дронов на Курщину: говорят, более сотни сбили

В Курске Курской области РФ ночью прозвучали взрывы и вспыхнул пожар в жилом доме, Минобороны России заявило о массированной атаке беспилотников на этот регион.

Источник: Минобороны РФ, Оперативный штаб Курской области и Telegram-канал Astra

Детали: По данным Astra, около 2:30 ночи жители Курска сообщали о большом количестве взрывов. Также в сети публиковали фото и видео пожара в жилой многоэтажке якобы после попадания дрона.

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О каких-то других последствиях российские паблики не сообщали.

Местные власти завили о якобы одном погибшем и 9 раненых.

Стоит отметить, что Украина неоднократно заявляла, что своей целью на территории России считает только военные объекты, военные заводы и места хранения горюче-смазочных материалов, которые обеспечивают горючим российскую армию. Также известно, что дрон может сбиться с маршрута например из-за действия РЭБ.

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Позже Минобороны РФ заявило, что над Курской областью якобы сбили 109 украинских БпЛА.

Кроме того, 3 дрона якобы сбили над Воронежской областью и по одному – над Московской, Брянской и Орловской областями РФ.