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ЗСУ за добу знешкодили ще 1 180 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 15 квітня 2025, 07:48
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 180 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 180 російських загарбників та спалили 68 ворожих артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Telegram

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 935 160 (+1 180) осіб,
  • танків – 10 629 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 22 150 (+20) од,
  • артилерійських систем – 26 290 (+68) од,
  • засобів ППО – 1 132 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 691 (+147) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44 339 (+210) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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