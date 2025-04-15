ЗСУ за добу знешкодили ще 1 180 окупантів
Вівторок, 15 квітня 2025, 07:48
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 180 російських загарбників та спалили 68 ворожих артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Telegram
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 935 160 (+1 180) осіб,
- танків – 10 629 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 22 150 (+20) од,
- артилерійських систем – 26 290 (+68) од,
- засобів ППО – 1 132 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 691 (+147) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44 339 (+210) од.
Дані уточнюються.