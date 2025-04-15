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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 180 оккупантов

Ирина БалачукВторник, 15 апреля 2025, 07:48
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 180 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 180 российских захватчиков и сожгли 68 вражеских артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 935 160 (+1 180) человек,
  • танков – 10 629 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 150 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 26 290 (+68) ед,
  • средств ПВО – 1 132 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 691 (+147) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 44 339 (+210) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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