ВСУ за сутки обезвредили еще 1 180 оккупантов
Вторник, 15 апреля 2025, 07:48
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 180 российских захватчиков и сожгли 68 вражеских артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Telegram
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 935 160 (+1 180) человек,
- танков – 10 629 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 22 150 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 26 290 (+68) ед,
- средств ПВО – 1 132 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 691 (+147) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 44 339 (+210) ед.
Данные уточняются.