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Росіяни атакували Покровський і ще один напрямок майже 50 разів – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 15 квітня 2025, 08:17
Росіяни атакували Покровський і ще один напрямок майже 50 разів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація спостерігалась на Покровському і Лиманському напрямках, які були атаковані загарбниками загалом 48 разів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Озарянівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових та наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просування уперед.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 56 авіаційних ударів, скинув 89 керованих бомб, здійснив 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 - з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

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