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Россияне атаковали Покровский и еще одно направление почти 50 раз – Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 15 апреля 2025, 08:17
Россияне атаковали Покровский и еще одно направление почти 50 раз – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдалась на Покровском и Лиманском направлениях, которые были атакованы захватчиками в целом 48 раз.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка.

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Андреевка и в направлении Майского.

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На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку населенных пунктов Озаряновка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Степное, Лобково и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили две вражеские попытки продвижения вперед.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 56 авиационных ударов, сбросил 89 управляемых бомб, совершил 436 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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