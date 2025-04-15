Росіяни зранку атакували Харківщину: вирували пожежі, пошкоджено будинки

Вранці 15 квітня російські окупанти атакували Харківщину: завдали авіаудару по житловому сектору селища Слатине та били дронами по селу Рубіжне, внаслідок чого вирували пожежі і пошкоджено житлові будинки.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Вранці внаслідок влучання авіабомби по прифронтовому населеному пункту Слатине сталися часткові руйнації і пошкодження двоповерхових та приватних житлових будинків. Виникла пожежа на площі 40 м кв. Горіли надвірні забудови, гаражі та автомобіль".

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Фото ДСНС

Деталі: До ліквідації наслідків удару залучали 10 рятувальників та 2 одиниці техніки. Минулося без постраждалих.

Фото ДСНС

Доповнено: Трохи згодом у ДСНС повідомили, що росіяни також вдарили безпілотниками по житловому сектору села Рубіжне Вовчанської громади.

Внаслідок атаки виникла пожежа – горіли 4 господарчі споруди, також вогонь охопив суху траву поблизу приватного сектору.

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Фото ДСНС

За попередніми даними, минулося без постраждалих.