Россияне утром атаковали Харьковскую область: бушевали пожары, повреждены дома

Утром 15 апреля российские оккупанты атаковали Харьковскую область: нанесли авиаудар по жилому сектору поселка Слатино и били дронами по селу Рубежное, в результате чего бушевали пожары и повреждены жилые дома.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Утром в результате попадания авиабомбы по прифронтовому населенному пункту Слатино произошли частичные разрушения и повреждения двухэтажных и частных жилых домов. Возник пожар на площади 40 м кв. Горели надворные застройки, гаражи и автомобиль".

Реклама:

Фото ГСЧС

Детали: К ликвидации последствий удара привлекали 10 спасателей и 2 единицы техники. Обошлось без пострадавших.

Фото ГСЧС

Дополнено: Чуть позже в ГСЧС сообщили, что россияне также ударили беспилотниками по жилому сектору села Рубежное Волчанской общины.

В результате атаки возник пожар – горели 4 хозяйственные постройки, также огонь охватил сухую траву вблизи частного сектора.

РЕКЛАМА:

Фото ГСЧС

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.