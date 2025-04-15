Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Россияне утром атаковали Харьковскую область: бушевали пожары, повреждены дома

Ирина БалачукВторник, 15 апреля 2025, 09:13
Россияне утром атаковали Харьковскую область: бушевали пожары, повреждены дома
Фото ГСЧС

Утром 15 апреля российские оккупанты атаковали Харьковскую область: нанесли авиаудар по жилому сектору поселка Слатино и били дронами по селу Рубежное, в результате чего бушевали пожары и повреждены жилые дома.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Утром в результате попадания авиабомбы по прифронтовому населенному пункту Слатино произошли частичные разрушения и повреждения двухэтажных и частных жилых домов. Возник пожар на площади 40 м кв. Горели надворные застройки, гаражи и автомобиль". 

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: К ликвидации последствий удара привлекали 10 спасателей и 2 единицы техники. Обошлось без пострадавших. 

 
Фото ГСЧС

Дополнено: Чуть позже в ГСЧС сообщили, что россияне также ударили беспилотниками по жилому сектору села Рубежное Волчанской общины.

В результате атаки возник пожар – горели 4 хозяйственные постройки, также огонь охватил сухую траву вблизи частного сектора. 

РЕКЛАМА:
 
Фото ГСЧС

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Харьковская областьпожарбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
Харьковская область
Россияне атаковали Харьковскую область: 4 человека погибли, еще 2 пострадали
Россия атаковала Купянск из РСЗО - убиты две женщины
Россияне ударили УАБом по дому в Купянске: 4 пострадавших, под завалами люди
Последние новости
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
08:55
Сборная Украины по тяжелой атлетике завершила чемпионат Европы с 13 медалями в активе
Все новости...
Реклама:
Реклама: