Трамп заявив, що не буде вводити додаткові санкції проти РФ за удар по Сумах

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле заявив, що не буде вводити санкції проти Росії після того, як її війська обстріляли Суми.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Трампа запитали, чи розглядає він можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії після удару по Сумах, на що він сказав, що у нього "вже є санкції проти Росії".

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За його словами, він уже наклав санкції на газопровід "Північний потік-2" і начебто зупинив його.

Пряма мова Трампа: "Це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід, певно, найбільший у світі, який іде до Німеччини. І я зупинив його".

Передісторія:

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