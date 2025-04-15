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Трамп заявив, що не буде вводити додаткові санкції проти РФ за удар по Сумах

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 15 квітня 2025, 09:34
Трамп заявив, що не буде вводити додаткові санкції проти РФ за удар по Сумах
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле заявив, що не буде вводити санкції проти Росії після того, як її війська обстріляли Суми.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Трампа запитали, чи розглядає він можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії після удару по Сумах, на що він сказав, що у нього "вже є санкції проти Росії".

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За його словами, він уже наклав санкції на газопровід "Північний потік-2" і начебто зупинив його.

Пряма мова Трампа: "Це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід, певно, найбільший у світі, який іде до Німеччини. І я зупинив його".

Передісторія:

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  • Напередодні, 14 квітня, Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Сумах, на що він сказав, що "це було жахливо". "І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо", – сказав він тоді, але не уточнив, що мав на увазі під "помилкою".
  • Коментуючи реакцію Трампа щодо російської атаки на Суми 13 квітня, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія має усвідомити, що її повномасштабне вторгнення було помилкою.

ТрампСумисанкціїРосія
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