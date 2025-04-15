Трамп заявил, что не будет вводить дополнительные санкции против РФ за удар по Сумах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле заявил, что не будет вводить санкции против России после того, как ее войска обстреляли Сумы.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Трампа спросили, рассматривает ли он возможность введения дополнительных санкций против России после удара по Сумах, на что он сказал, что у него "уже есть санкции против России".

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По его словам, он уже наложил санкции на газопровод "Северный поток-2" и вроде бы остановил его.

Прямая речь Трампа: "Это был большой трубопровод, который проходит через Европу. Я его остановил. Это российский трубопровод, вероятно, самый большой в мире, который идет в Германию. И я остановил его".

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