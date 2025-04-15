Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Трамп заявил, что не будет вводить дополнительные санкции против РФ за удар по Сумах

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 15 апреля 2025, 09:34
Трамп заявил, что не будет вводить дополнительные санкции против РФ за удар по Сумах
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле заявил, что не будет вводить санкции против России после того, как ее войска обстреляли Сумы.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Трампа спросили, рассматривает ли он возможность введения дополнительных санкций против России после удара по Сумах, на что он сказал, что у него "уже есть санкции против России".

Реклама:

По его словам, он уже наложил санкции на газопровод "Северный поток-2" и вроде бы остановил его.

Прямая речь Трампа: "Это был большой трубопровод, который проходит через Европу. Я его остановил. Это российский трубопровод, вероятно, самый большой в мире, который идет в Германию. И я остановил его".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Накануне, 14 апреля, Трампа попросили прокомментировать удар России по Сумам, на что он сказал, что "это было ужасно". "И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – сказал он тогда, но не уточнил, что имел в виду под "ошибкой".
  • Комментируя реакцию Трампа относительно российской атаки на Сумы 13 апреля, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия должна осознать, что ее полномасштабное вторжение было ошибкой.

ТрампСумысанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоЗеленский анонсировал встречу с партнерами в Лондоне по "мирным предложениям"
У Путина ответили, посетит ли Трамп парад в Москве 9 мая
Умер народный депутат Мороз
Избили нацгвардейца в отпуске: подросткам, устроившим драку в Гидропарке, объявили о подозрении
В Пентагоне отрицают информацию СМИ о раскрытии Хегсетом секретных данных в Signal
видеоВ Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова
Все новости...
Трамп
Трамп готовит новые пошлины на микросхемы и фармпродукцию – NYT
У Трампа анонсировали 21% пошлины на помидоры из Мексики
Белый дом предлагает Госдепу остановить членские взносы США в НАТО и ООН – WP
Последние новости
20:44
фотоТри человека погибли из-за столкновения грузовика и легковушки на Львовщине
20:28
Жена руководителя Госфинмона работает с менеджером Фирташа - Bihus.Info
20:24
Двое мирных жителей погибли из-за российского обстрела Харьковщины
20:22
Россияне атаковали лесозаготовительное предприятие на Черниговщине: последствия
20:17
Кенийская бегунья с рекордным временем выиграла Бостонский марафон
20:10
В Украине банки фиксируют рост спроса на кредиты
19:54
"IT-коалиция" передала Украине оборудование на почти 2 млн евро
19:35
АРМА объявило новый конкурс на отбор управляющего ТРЦ "Гулливер"
19:34
футболУкраинец Трубин попал в команду недели чемпионата Португалии
19:29
дополненоЗеленский анонсировал встречу с партнерами в Лондоне по "мирным предложениям"
Все новости...
Реклама:
Реклама: