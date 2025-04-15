Трамп заявил, что не будет вводить дополнительные санкции против РФ за удар по Сумах
Вторник, 15 апреля 2025, 09:34
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле заявил, что не будет вводить санкции против России после того, как ее войска обстреляли Сумы.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Трампа спросили, рассматривает ли он возможность введения дополнительных санкций против России после удара по Сумах, на что он сказал, что у него "уже есть санкции против России".
Реклама:
По его словам, он уже наложил санкции на газопровод "Северный поток-2" и вроде бы остановил его.
Прямая речь Трампа: "Это был большой трубопровод, который проходит через Европу. Я его остановил. Это российский трубопровод, вероятно, самый большой в мире, который идет в Германию. И я остановил его".
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Накануне, 14 апреля, Трампа попросили прокомментировать удар России по Сумам, на что он сказал, что "это было ужасно". "И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – сказал он тогда, но не уточнил, что имел в виду под "ошибкой".
- Комментируя реакцию Трампа относительно российской атаки на Сумы 13 апреля, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия должна осознать, что ее полномасштабное вторжение было ошибкой.