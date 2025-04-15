Віткофф каже, що ключ до мирної угоди обертається навколо "п'яти територій"
Спецпосланець президента США Стів Віткофф в інтерв’ю американським ЗМІ назвав свої переговори з правителем РФ Володимиром Путіним минулого тижня "переконливими", а також згадав про "п’ять територій".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: За словами спецпосланця Дональда Трампа, він обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні і, можливо, привести до створення нових можливостей для бізнесу.
Він стверджує, що Путін звернувся з проханням до нього забезпечити "постійний мир", що, за його словами, "зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього".
Ключ до загальної угоди, за словами Віткоффа, обертається навколо "п'яти територій".
"Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше", – сказав він.
Він додав, що "ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому".
Також він додав, що бачить "можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які дадуть реальну стабільність у регіоні".
Передісторія:
- 11 квітня Віткофф мав зустріч з правителем РФ Путіним у Санкт-Петербурзі, де обговорювали потенційний шлях до врегулювання в Україні. За даними пропагандистських ЗМІ РФ, розмова тривала 4,5 години.
- Це не вперше, коли Віткофф говорить про окуповані Росією території у контексті "вирішення" російсько-української війни.
- Зокрема, у своєму резонансному інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони". На його думку, йдеться про "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".
- Після таких заяв агентство Reuters писало, що окремі дії та заяви посланця президента США, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.