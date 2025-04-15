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Уиткофф говорит, что ключ к мирному соглашению вращается вокруг "пяти территорий"

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 15 апреля 2025, 10:05
Уиткофф говорит, что ключ к мирному соглашению вращается вокруг пяти территорий
Стив Уиткофф. Фото: Getty Images

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью американским СМИ назвал свои переговоры с правителем РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе "убедительными", а также упомянул о "пяти территориях".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам спецпосланника Дональда Трампа, он обсудил с Путиным шаги, которые могут положить конец войне в Украине и, возможно, привести к созданию новых возможностей для бизнеса.

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Он утверждает, что Путин обратился с просьбой к нему обеспечить "постоянный мир", что, по его словам, "заняло у нас определенное время, чтобы дойти до этого".

Ключ к общему соглашению, по словам Виткоффа, вращается вокруг "пяти территорий".

"Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше", - сказал он.

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Он добавил, что "мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важным для мира в целом".

Также он добавил, что видит "возможность изменить отношения между Россией и США с помощью некоторых очень привлекательных коммерческих возможностей, которые дадут реальную стабильность в регионе".

Предыстория:

  • 11 апреля Уиткофф имел встречу с правителем РФ Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался потенциальный путь к урегулированию в Украине. По данным пропагандистских СМИ РФ, разговор длился 4,5 часа.
  • Это не впервые, когда Уиткофф говорит об оккупированных Россией территориях в контексте "решения" российско-украинской войны.
  • В частности, в своем резонансном интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона". По его мнению, речь идет о "Донбассе, Крыме, Луганске и еще двух других".
  • После таких заявлений агентство Reuters писало, что отдельные действия и заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.

СШАроссийско-украинская война
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