Уиткофф говорит, что ключ к мирному соглашению вращается вокруг "пяти территорий"
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью американским СМИ назвал свои переговоры с правителем РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе "убедительными", а также упомянул о "пяти территориях".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: По словам спецпосланника Дональда Трампа, он обсудил с Путиным шаги, которые могут положить конец войне в Украине и, возможно, привести к созданию новых возможностей для бизнеса.
Он утверждает, что Путин обратился с просьбой к нему обеспечить "постоянный мир", что, по его словам, "заняло у нас определенное время, чтобы дойти до этого".
Ключ к общему соглашению, по словам Виткоффа, вращается вокруг "пяти территорий".
"Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше", - сказал он.
Он добавил, что "мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важным для мира в целом".
Также он добавил, что видит "возможность изменить отношения между Россией и США с помощью некоторых очень привлекательных коммерческих возможностей, которые дадут реальную стабильность в регионе".
Предыстория:
- 11 апреля Уиткофф имел встречу с правителем РФ Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался потенциальный путь к урегулированию в Украине. По данным пропагандистских СМИ РФ, разговор длился 4,5 часа.
- Это не впервые, когда Уиткофф говорит об оккупированных Россией территориях в контексте "решения" российско-украинской войны.
- В частности, в своем резонансном интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона". По его мнению, речь идет о "Донбассе, Крыме, Луганске и еще двух других".
- После таких заявлений агентство Reuters писало, что отдельные действия и заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.