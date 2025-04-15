Уиткофф говорит, что ключ к мирному соглашению вращается вокруг "пяти территорий"

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью американским СМИ назвал свои переговоры с правителем РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе "убедительными", а также упомянул о "пяти территориях".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам спецпосланника Дональда Трампа, он обсудил с Путиным шаги, которые могут положить конец войне в Украине и, возможно, привести к созданию новых возможностей для бизнеса.

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Он утверждает, что Путин обратился с просьбой к нему обеспечить "постоянный мир", что, по его словам, "заняло у нас определенное время, чтобы дойти до этого".

Ключ к общему соглашению, по словам Виткоффа, вращается вокруг "пяти территорий".

"Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше", - сказал он.

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Он добавил, что "мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важным для мира в целом".

Также он добавил, что видит "возможность изменить отношения между Россией и США с помощью некоторых очень привлекательных коммерческих возможностей, которые дадут реальную стабильность в регионе".

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