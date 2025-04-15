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Внаслідок російської атаки на Херсонщину постраждали 7 людей, серед них дитина

Анастасія ПроцВівторок, 15 квітня 2025, 10:18
Внаслідок російської атаки на Херсонщину постраждали 7 людей, серед них дитина
Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 15 квітня росіяни влучили дроном в цивільну автівку в Бериславі та атакували чоловіка в селі Микільському Херсонської області, внаслідок чого постраждали три людини. Також ввечері 14 квітня окупанти обстріляли Широку Балку та вдарили по житловому будинку в селі Високе. Тоді постраждали четверо, серед них – 7-річний хлопчик.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Повідомляється, що у Бериславі ворожий дрон влучив в автівку. У момент удару всередині перебували двоє людей.
59-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення обличчя і рук. Його стан – середньої тяжкості.
Жінка, яка їхала поруч, перебуває у тяжкому стані. Вона зазнала уламкових поранень передпліччя, вибухової травми та контузії. Обох потерпілих лікарі госпіталізували та продовжують лікувати.

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Також близько 07:00 окупанти атакували 50-річного чоловіка в селі Микільське. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. Його доставили до лікарні.

Крім того, в ОВА повідомили, що росіяни 14 квітня обстріляли Широку Балку. Тоді поранення дістали двоє чоловіків, 52 і 42 років.Того ж дня російський дрон влучив у житловий будинок в селі Високе. Постраждали 25-річна жінка та 7-річний хлопчик. Обох госпіталізували із контузіями та черепно-мозковими травмами.

Що передувало: 

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  • Російські війська 14 квітня атакували з БпЛА цивільне авто в Херсоні, поранили жінку. Також у Дудчанах знищили автівку з гуманітарним хлібом.

Херсонська областьбезпілотники
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