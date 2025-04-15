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В результате российской атаки на Херсонщину пострадали 7 человек, среди них ребенок

Анастасия ПроцВторник, 15 апреля 2025, 10:18
В результате российской атаки на Херсонщину пострадали 7 человек, среди них ребенок
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 15 апреля россияне попали дроном в машину в Бериславе и атаковали мужчину в селе Никольском Херсонской области, в результате чего пострадали три человека. Также вечером 14 апреля оккупанты обстреляли Широкую Балку и ударили по жилому дому в селе Высокое. Тогда пострадали четверо, среди них – 7-летний мальчик.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Сообщается, что в Бериславе вражеский дрон попал в машину. В момент удара внутри находились два человека.

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59-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения лица и рук. Его состояние – средней тяжести.

Женщина, которая ехала рядом, находится в тяжелом состоянии. Она получила осколочные ранения предплечья, взрывную травму и контузию. Обоих пострадавших врачи госпитализировали и продолжают лечить.

Также около 07:00 оккупанты атаковали 50-летнего мужчину в селе Никольское. Он получил взрывную травму и осколочные ранения конечностей. Его доставили в больницу.

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Кроме того, в ОВА сообщили, что россияне 14 апреля обстреляли Широкую Балку. Тогда ранения получили двое мужчин, 52 и 42 лет. В тот же день российский дрон попал в жилой дом в селе Высокое. Пострадали 25-летняя женщина и 7-летний мальчик. Обоих госпитализировали с контузиями и черепно-мозговыми травмами.

Что предшествовало: 

  • Российские войска 14 апреля атаковали из БПЛА гражданское авто в Херсоне, ранили женщину. Также в Дудчанах уничтожили машину с гуманитарным хлебом.

Херсонская областьбеспилотники
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