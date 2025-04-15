Зеленський подав до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

Джерело: проєкти законів №13172 та №13173 на сайті парламенту

Деталі: Законопроєкти пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації ще на 90 днів.

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Для довідки: Це буде вже 15-те голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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