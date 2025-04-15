Зеленський подав до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Вівторок, 15 квітня 2025, 10:57
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.
Джерело: проєкти законів №13172 та №13173 на сайті парламенту
Деталі: Законопроєкти пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації ще на 90 днів.
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Для довідки: Це буде вже 15-те голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Передісторія:
- 15 січня Верховна Рада проголосувала за законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року.