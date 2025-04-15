Зеленский подал в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Вторник, 15 апреля 2025, 10:57
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.
Источник: проекты законов №13172 и №13173 на сайте парламента
Детали: Законопроекты предлагают продлить срок действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
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Для справки: Это будет уже 15-е голосование ВР за продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.
Предыстория:
- 15 января Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.