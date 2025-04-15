Венс відкинув звинувачення Зеленського у виправданні дій Путіна

Віцепрезидент США Джей Ді Венс обурився через слова президента України Володимира Зеленського про те, що той виправдовує дії лідера РФ Володимира Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Відповідаючи на нещодавні коментарі Зеленського про те, що він виправдовує дії Путіна, Венс сказав, що засуджував Росію з 2022 року, але відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення.

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За словами Венса, це не означає, що він "морально підтримує російську справу" чи повномасштабне вторгнення.

"Але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються вийти з конфлікту. Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити [американському] уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян", – додав він.

14 квітня в інтерв’ю CBS Зеленський висловив жаль, що у США переважають російські наративи, а дехто досі вірить, що росіяни – не агресори, і що не вони почали війну.

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Тоді ж він сказав, що йому здається, що "віцепрезидент якимось чином виправдовує дії Путіна".

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