Вэнс отверг обвинения Зеленского в оправдании действий Путина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс возмутился из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот оправдывает действия лидера РФ Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Отвечая на недавние комментарии Зеленского о том, что он оправдывает действия Путина, Вэнс сказал, что осуждал Россию с 2022 года, но с тех пор пытался понять стратегические цели обеих сторон, чтобы найти решение.

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По словам Вэнса, это не означает, что он "морально поддерживает российские действия" или полномасштабное вторжение.

"Но вы должны попытаться понять, какие их стратегические красные линии, так же как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются выйти из конфликта. Я думаю, что для Зеленского немного абсурдно говорить [американскому] правительству, которое сейчас удерживает все его правительство и военные усилия вместе, что мы каким-то образом на стороне россиян", – добавил он.

14 апреля в интервью CBS Зеленский выразил сожаление, что в США преобладают российские нарративы, а некоторые до сих пор верят, что россияне – не агрессоры, и что не они начали войну.

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Тогда же он сказал, что ему кажется, что "вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина".

Напомним: