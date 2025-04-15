Сили оборони відбили зухвалу атаку ворога на Новопавлівському напрямку

Десантники 71 окремої єгерської бригади разом із сусідніми підрозділами відбили масований штурм окупантів на Новопавлівському напрямку Донецької області.

Джерело: 71 ОЄБр, пресслужба ДШВ

Деталі: Зазначається, що росіяни кинули в атаку більше двох десятків одиниць бронетехніки – кілька танків, більш ніж півтора десятка БМП з піхотою.

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Дослівно: "Залізний кулак був націлений на наші позиції та рубежі суміжних підрозділів. Зухвалість атаки зашкалювала – окупанти йшли колоною, сподіваючись проломити нашу оборону.

Попереду броньовані машини йшли мотоциклісти, які маневрували і на швидкості намагалися прорватися до шанців наших десантників. Розвідка вчасно помітила сили противника, і злагоджені дії артилеристів та пілотів дронів 71 єгерської бригади і сусідніх підрозділів розбили бойовий порядок ворога, а потім методично знищили його. Техніка залишилася догоряти на полі бою. Розсіяна піхота намагалася сховатися у посадці, однак була знищена FPV-дронами та скидами".