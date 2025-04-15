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Силы обороны отбили дерзкую атаку врага на Новопавловском направлении

Валентина РоманенкоВторник, 15 апреля 2025, 11:24
Силы обороны отбили дерзкую атаку врага на Новопавловском направлении
скриншот

Десантники 71 отдельной егерской бригады вместе с соседними подразделениями отбили массированный штурм оккупантов на Новопавловском направлении Донецкой области.

Источник: 71 ОЕБр, пресс-служба ДШВ

Детали: Отмечается, что россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники - несколько танков, более чем полтора десятка БМП с пехотой.

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Прямая речь "егерей": "Железный кулак был нацелен на наши позиции и рубежи смежных подразделений. Дерзость атаки зашкаливала - оккупанты шли колонной, надеясь проломить нашу оборону.

Впереди бронированные машины шли мотоциклисты, которые маневрировали и на скорости пытались прорваться к окопам наших десантников. Разведка вовремя заметила силы противника, и слаженные действия артиллеристов и пилотов дронов 71 егерской бригады и соседних подразделений разбили боевой порядок врага, а затем методично уничтожили его. Техника осталась догорать на поле боя. Рассеянная пехота пыталась спрятаться в посадке, однако была уничтожена FPV-дронами и сбросами".

войнаВооруженные силы
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