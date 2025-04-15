Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла до 125, у лікарнях перебувають 44 людини
Вівторок, 15 квітня 2025, 11:39
Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Сум 13 квітня зросла до 125 людей, наразі у лікарнях перебувають 44 людини, серед яких 10 дітей.
Джерело: Сумська міська рада
Дослівно: "Оперативна інформація щодо постраждалих внаслідок ворожого удару 13 квітня. За інформацією управління охорони здоров'я, кількість постраждалих зросла до 125: 107 дорослих і 18 дітей".
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Деталі: Зазначається, що наразі у лікарнях перебувають 44 людини, серед них 10 дітей. Стан сімох – важкий.
Що передувало:
- 13 квітня росіяни завдали два удари з інтервалом у 2 хвилинипо центру Сум, попередньо, ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за одну секунду.
- Під час ранкових російських атак по Сумах саме повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.
- Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив голову Сумської ОВА Володимира Артюха в організації зібрання військових 117 бригади для нагородження в центрі Сум 13 квітня.
- 14 квітня Артюх заперечив, що він був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО в конгрес-центру Сум 13 квітня.
- За останніми даними, внаслідок російської атаки на Суми 13 квітня, загинули 35 людей.