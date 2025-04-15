Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла до 125, у лікарнях перебувають 44 людини

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Сум 13 квітня зросла до 125 людей, наразі у лікарнях перебувають 44 людини, серед яких 10 дітей.

Джерело: Сумська міська рада

Дослівно: "Оперативна інформація щодо постраждалих внаслідок ворожого удару 13 квітня. За інформацією управління охорони здоров'я, кількість постраждалих зросла до 125: 107 дорослих і 18 дітей".

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фото: Сумська міська рада

Деталі: Зазначається, що наразі у лікарнях перебувають 44 людини, серед них 10 дітей. Стан сімох – важкий.

фото: Сумська міська рада

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