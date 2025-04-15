Удар по Сумах: количество пострадавших возросло до 125, в больницах находятся 44 человека
Вторник, 15 апреля 2025, 11:39
Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Сум 13 апреля возросло до 125 человек, сейчас в больницах находятся 44 человека, среди которых 10 детей.
Источник: Сумской городской совет
Дословно: "Оперативная информация о пострадавших в результате вражеского удара 13 апреля. По информации управления здравоохранения, количество пострадавших возросло до 125: 107 взрослых и 18 детей".
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Детали: Отмечается, что сейчас в больницах находятся 44 человека, среди них 10 детей. Состояние семерых - тяжелое.
Что предшествовало:
- 13 апреля россияне нанесли два удара с интервалом в 2 минуты по центру Сум, предварительно, ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более 2 километров в одну секунду.
- Во время утренних российских атак по Сумам именно повторный удар баллистической ракетой вызвал большое количество погибших и раненых.
- Городской голова Конотопа Артем Семенихин обвинил председателя Сумской ОВА Владимира Артюха в организации собрания военных 117 бригады для награждения в центре Сум 13 апреля.
- 14 апреля Артюх отрицал, что он был инициатором награждения 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сум 13 апреля.
- По последним данным, в результате российской атаки на Сумы 13 апреля, погибли 35 человек.