Удар по Сумах: количество пострадавших возросло до 125, в больницах находятся 44 человека

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Сум 13 апреля возросло до 125 человек, сейчас в больницах находятся 44 человека, среди которых 10 детей.

Источник: Сумской городской совет

Дословно: "Оперативная информация о пострадавших в результате вражеского удара 13 апреля. По информации управления здравоохранения, количество пострадавших возросло до 125: 107 взрослых и 18 детей".

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фото: Сумской городской совет

Детали: Отмечается, что сейчас в больницах находятся 44 человека, среди них 10 детей. Состояние семерых - тяжелое.

фото: Сумской городской совет

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