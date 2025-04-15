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Удар по Сумах: количество пострадавших возросло до 125, в больницах находятся 44 человека

Анастасия ПроцВторник, 15 апреля 2025, 11:39
Удар по Сумах: количество пострадавших возросло до 125, в больницах находятся 44 человека
ФОТО: СУМСКИЙ ГОРОДСКИЙ СОВЕТ

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Сум 13 апреля возросло до 125 человек, сейчас в больницах находятся 44 человека, среди которых 10 детей.

Источник: Сумской городской совет

Дословно: "Оперативная информация о пострадавших в результате вражеского удара 13 апреля. По информации управления здравоохранения, количество пострадавших возросло до 125: 107 взрослых и 18 детей". 

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фото: Сумской городской совет

Детали: Отмечается, что сейчас в больницах находятся 44 человека, среди них 10 детей. Состояние семерых - тяжелое.

 
фото: Сумской городской совет

Что предшествовало:

  • 13 апреля россияне нанесли два удара с интервалом в 2 минуты по центру Сум, предварительно, ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более 2 километров в одну секунду.
  • Во время утренних российских атак по Сумам именно повторный удар баллистической ракетой вызвал большое количество погибших и раненых.
  • Городской голова Конотопа Артем Семенихин обвинил председателя Сумской ОВА Владимира Артюха в организации собрания военных 117 бригады для награждения в центре Сум 13 апреля.
  • 14 апреля Артюх отрицал, что он был инициатором награждения 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сум 13 апреля.
  • По последним данным, в результате российской атаки на Сумы 13 апреля, погибли 35 человек.

Сумыракетный удар
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