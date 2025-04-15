Уряд погодив звільнення голови Сумської ОДА Артюха і кандидатуру наступника
Уряд дав добро на звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.
Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Деталі: Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації та призначення на цю посаду Олега Григорова.
Крім цього з посади має бути звільнено голову Луганської обласної державної адміністрації Артема Лисогора. На його місце погоджено кандидатуру Олексія Харченка.
Що передувало: Зеленський призначив Артюха і Лисогора на посади голів ОВА у квітні 2023 року.
Олег Григоров раніше був заступником начальника Головного управління національної поліції Сумської області, потім перейшов на посаду начальника ГУ НП Луганської області. Указом президента від серпня 2024 року йому присвоєно спеціальне звання генерала поліції третього рангу.
Передісторія:
- 13 квітня росіяни завдали два удари з інтервалом у 2 хвилини по центру Сум, попередньо, ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за секунду. Під час ранкових російських атак по Сумах саме повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.
- Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив очільника облдержадміністрації Володимира Артюха в організації зібрання військових 117 бригади для нагородження в центрі Сум 13 квітня.
- Артюх визнав нагородження військових у центрі Сум, але не назвав ініціатора.
- За останніми даними, внаслідок російської атаки на Суми 13 квітня, загинули 35 людей, постраждало від удару 117 людей, серед яких 15 дітей.