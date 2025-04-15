Уряд погодив звільнення голови Сумської ОДА Артюха і кандидатуру наступника

Уряд дав добро на звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації та призначення на цю посаду Олега Григорова.

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Крім цього з посади має бути звільнено голову Луганської обласної державної адміністрації Артема Лисогора. На його місце погоджено кандидатуру Олексія Харченка.

Що передувало: Зеленський призначив Артюха і Лисогора на посади голів ОВА у квітні 2023 року.

Олег Григоров раніше був заступником начальника Головного управління національної поліції Сумської області, потім перейшов на посаду начальника ГУ НП Луганської області. Указом президента від серпня 2024 року йому присвоєно спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

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