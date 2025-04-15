Кабмин согласовал увольнение главы Сумской ОГА Артюха и кандидатуру преемника

Правительство дало добро на увольнение Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации и назначение на эту должность Олега Григорова.

Реклама:

Кроме этого с должности должен быть уволен председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор. На его место согласована кандидатура Алексея

Харченко.

Что предшествовало: Зеленский назначил Артюха и Лысогора на должности глав ОГА в апреле 2023 года.

Олег Григоров ранее был заместителем начальника Главного управления национальной полиции Сумской области, затем перешел на должность начальника ГУ НП Луганской области. Указом президента от августа 2024 года ему присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга.

РЕКЛАМА:

Предыстория: