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Кабмин согласовал увольнение главы Сумской ОГА Артюха и кандидатуру преемника

Валентина РоманенкоВторник, 15 апреля 2025, 12:55
Кабмин согласовал увольнение главы Сумской ОГА Артюха и кандидатуру преемника
заседание Кабмина. фото - Правительственный портал

Правительство дало добро на увольнение Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации и назначение на эту должность Олега Григорова.

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Кроме этого с должности должен быть уволен председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор. На его место согласована кандидатура Алексея
Харченко.

Что предшествовало: Зеленский назначил Артюха и Лысогора на должности глав ОГА в апреле 2023 года.

Олег Григоров ранее был заместителем начальника Главного управления национальной полиции Сумской области, затем перешел на должность начальника ГУ НП Луганской области. Указом президента от августа 2024 года ему присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга.

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Предыстория:

  • 13 апреля россияне нанесли два удара с интервалом в 2 минуты по центру Сум, предварительно, ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более 2 километров в секунду. Во время утренних российских атак по Сумам именно повторный удар баллистической ракетой вызвал большое количество погибших и раненых.
  • Городской голова Конотопа Артем Семенихин обвинил главу обладминистрации Владимира Артюха в организации собрания военных 117 бригады для награждения в центре Сум 13 апреля.
  • Артюх признал награждение военных в центре Сум, но не назвал инициатора этого события.
  • По последним данным, в результате российской атаки на Сумы 13 апреля, погибли 35 человек, пострадали от удара 117 человек, среди которых 15 детей.

Сумская областьКабинет министров
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