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Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 безпілотниками: 26 БпЛА було збито

Анастасія ПроцВівторок, 15 квітня 2025, 13:07
Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 безпілотниками: 26 БпЛА було збито
фото: ПС

У ніч на 15 квітня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 52-м ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збили 26 дронів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Росіяни запускали безпілотники з напрямків Міллерово та Приморсько-Ахтарська РФ, а балістичну ракету – з території Курської області.

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Станом на 12.00 підтверджено збиття 26 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

19 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУ
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