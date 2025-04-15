Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 52 беспилотниками: 26 БпЛА были сбиты

В ночь на 15 апреля российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 52-м ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбили 26 дронов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Россияне запускали беспилотники с направлений Миллерово и Приморско-Ахтарска РФ, а баллистическую ракету - с территории Курской области.

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По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 26 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

19 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.