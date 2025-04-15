Прикордонники показали відбиття ворожого штурму на Сумщині

На Сумському напрямку бійці 5 прикордонного загону знищили штурмові групи російських окупантів, техніку та засоби зв’язку противника.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Під час виконання бойових завдань, на одній із ділянок ведення активних бойових дій, прикордонники безжалісно знищили штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку, які є законними цілями Сил оборони України".

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Деталі: Зазначається, що за результатами ефективної роботи операторів БпЛА 5 прикордонного загону було знищено ворожі квадроцикли, засоби зв’язку та штурмові групи росіян, які намагаються зайти на територію Сумської області.