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Пограничники показали отражение вражеского штурма на Сумщине

Валентина РоманенкоВторник, 15 апреля 2025, 13:13
Пограничники показали отражение вражеского штурма на Сумщине
иллюстративное фото ГПСУ

На Сумском направлении бойцы 5 пограничного отряда уничтожили штурмовые группы российских оккупантов, технику и средства связи противника.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Во время выполнения боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий, пограничники безжалостно уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи, которые являются законными целями Сил обороны Украины".

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Детали: Отмечается, что по результатам эффективной работы операторов БПЛА 5 пограничного отряда были уничтожены вражеские квадроциклы, средства связи и штурмовые группы россиян, которые пытаются зайти на территорию Сумской области.

Сумская областьвойнаПограничная служба
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