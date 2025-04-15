Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Окупанти 6-ма БпЛА атакували Слов’янськ: горіли СТО, склади та машини, поранено людину

Ірина БалачукВівторок, 15 квітня 2025, 14:06
Окупанти 6-ма БпЛА атакували Слов’янськ: горіли СТО, склади та машини, поранено людину
Фото ДСНС

Одна людина дістала поранення та горіли СТО, складське приміщення та 6 авто внаслідок російського удару дронами по місту Слов’янськ на Донеччині.

Джерело: ДСНС в Facebook

Дослівно служба: "Шість БпЛА атакували промислову зону міста Слов’янськ на Донеччині: одна людина поранена. Виникла пожежа в будівлі СТО та поруч розташованій складській споруді. Понад три години знадобилося рятувальникам аби приборкати займання на площі 100 кв.м". 

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Також горіли будівля СТО і шість транспортних засобів на загальній площі 500 кв.м. 

 
Фото ДСНС

Внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі автомийки, СТО, 18 автівок і 5 промислових споруд. 

 
Фото ДСНС

Донецька областьпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
Усі новини...
Донецька область
Наєв заявив про повернення Дніпроенергії на Донеччині під контроль ЗСУ
Російські окупанти просунулися в Донецькій і Курській областях – DeepState
Росіяни вдарили по Новохатському на Донеччині: 1 загиблий, 3 поранені
Останні новини
09:46
Швейцарська гвардія відклала приведення до присяги через смерть Папи
09:41
Українці на понад третину зменшили попит на вантажівки: які моделі популярні
09:32
Неоколоніалізм. Як Росія "рятує" Африку від України та США
09:31
фотоРосіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
09:25
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
09:14
Пошукова функція ChatGPT стрімко зростає в Європі, хоча до масштабів Google ще далеко
09:05
У Румунії зафіксували два землетруси
08:55
Збірна України з важкої атлетики завершила чемпіонат Європи з 13 медалями в активі
08:48
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
08:14
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Усі новини...
Реклама:
Реклама: