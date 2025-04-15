Окупанти 6-ма БпЛА атакували Слов’янськ: горіли СТО, склади та машини, поранено людину

Одна людина дістала поранення та горіли СТО, складське приміщення та 6 авто внаслідок російського удару дронами по місту Слов’янськ на Донеччині.

Джерело: ДСНС в Facebook

Дослівно служба: "Шість БпЛА атакували промислову зону міста Слов’янськ на Донеччині: одна людина поранена. Виникла пожежа в будівлі СТО та поруч розташованій складській споруді. Понад три години знадобилося рятувальникам аби приборкати займання на площі 100 кв.м".

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Фото ДСНС

Деталі: Також горіли будівля СТО і шість транспортних засобів на загальній площі 500 кв.м.

Фото ДСНС

Внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі автомийки, СТО, 18 автівок і 5 промислових споруд.