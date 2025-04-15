Оккупанты 6-ю БпЛА атаковали Славянск: горели СТО, склады и машины, один раненый

Один человек получил ранения и горели СТО, складское помещение и 6 авто в результате российского удара дронами по городу Славянск в Донецкой области.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно служба: "Шесть БпЛА атаковали промышленную зону города Славянск Донецкой области: один человек ранен. Возник пожар в здании СТО и рядом расположенной складской постройке. Более трех часов понадобилось спасателям, чтобы укротить возгорание на площади 100 кв.м".

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Фото ГСЧС

Детали: Также горели здание СТО и шесть транспортных средств на общей площади 500 кв.м.

Фото ГСЧС

В результате российской атаки повреждены здания автомойки, СТО, 18 автомобилей и 5 промышленных сооружений.