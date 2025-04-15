У Кремлі заявили, що не бачать "чітких контурів" угоди зі США щодо України

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що з точки зору Кремля наразі немає "чітких контурів" угоди з США щодо України, але є "політична воля" рухатися в цьому напрямку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "ТАСС"

Пряма мова Пєскова: "Хочеться сподіватися на краще, що ця робота матиме позитивні результати. Зараз ми не стали б точно говорити щодо якихось часових рамок".

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Деталі: Також, за його словами,, контакти з США, зокрема зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, були позитивними і корисними.

"Ми вельми і вельми позитивно оцінюємо ті конструктивні та змістовні контакти, які мали місце", – зазначив Пєсков.

"Ведеться досить напружена робота. Ви знаєте, що відбувається обмін інформацією від першої особи, що називається. Маю на увазі в контексті нещодавньої зустрічі, що відбулася в Санкт-Петербурзі, Путіна з паном Віткоффом", – сказав Пєсков, зазначивши, що працюють й інші канали.

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