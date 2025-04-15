У Кремлі заявили, що не бачать "чітких контурів" угоди зі США щодо України
Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що з точки зору Кремля наразі немає "чітких контурів" угоди з США щодо України, але є "політична воля" рухатися в цьому напрямку.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "ТАСС"
Пряма мова Пєскова: "Хочеться сподіватися на краще, що ця робота матиме позитивні результати. Зараз ми не стали б точно говорити щодо якихось часових рамок".
Деталі: Також, за його словами,, контакти з США, зокрема зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, були позитивними і корисними.
"Ми вельми і вельми позитивно оцінюємо ті конструктивні та змістовні контакти, які мали місце", – зазначив Пєсков.
"Ведеться досить напружена робота. Ви знаєте, що відбувається обмін інформацією від першої особи, що називається. Маю на увазі в контексті нещодавньої зустрічі, що відбулася в Санкт-Петербурзі, Путіна з паном Віткоффом", – сказав Пєсков, зазначивши, що працюють й інші канали.
Передісторія:
- 11 квітня Віткофф мав зустріч з правителем РФ Путіним у Санкт-Петербурзі, де обговорювали потенційний шлях до врегулювання в Україні. За даними пропагандистських ЗМІ РФ, розмова тривала 4,5 години.
- Коментуючи цей свій візит, він заявив, що обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні. Також, за його словами, ключ до загальної угоди обертається навколо "п'яти територій". "Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше", – сказав він.